‘A Caixa não tem que estar na Avenida Brasil em SP’, diz Guimarães

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deu início à cerimônia de 160 anos do banco, no final desta manhã de terça, 12, com recado a São Paulo.

“Não estamos falando por que a gente estava abrindo uma agência na Ceagesp. A pergunta é por que mantém uma agência na Avenida Brasil em São Paulo. Não mantém mais. Porque a Caixa tem que estar na Ceagesp, não tem que estar na Avenida Brasil em São Paulo”, disse.

A Ceagesp é um dos alvos de disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Doria (PSDB-SP). O chefe da Planalto afirma não haver espaço em seu governo para privatizar a maior central de abastecimento de frutas, legumes, verduras, flores, pescados, entre outros produtos, da América Latina, o que contraria os planos do tucano.