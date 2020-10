A ‘carona’ no plebiscito chileno

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas constatou que há pessoas querendo “pegar carona” no plebiscito chileno que aprovou mudar a Constituição local para tentar aplicar o exemplo no Brasil. O ministro lembrou que as trajetórias dos dois países no processo de transição democrática são completamente diferentes.

“Tenho visto gente no Brasil tentando pegar carona no plebiscito chileno para reabrir o debate sobre uma nova Constituição por aqui. Estudar um pouco de história e entender a transição democrática deles e a nossa seria útil. Só para começar”, disse Dantas.