‘A conta é uma só: governo vai querer criar imposto para classe média’

A presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), criticou o que considera evidente nas intenções do governo: a criação de um imposto que atinja especialmente a classe média brasileira. Segundo a senadora, o fato do governo não estar trabalhando com a possibilidade da criação de um imposto sobre juros e dividendos, mas planejar uma ampliação nos gastos com investimentos é o maior indicativo do que vem por aí.

“Se o governo não está discutindo imposto sobre lucros e dividendos e quer aumentar os gastos com investimentos, a conta é uma só: vai querer criar novo imposto para a classe média”, disse. “Isso o Congresso não vai aprovar.”