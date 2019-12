A corrida contra o tempo da Aliança pelo Brasil

Cassia Miranda

Em corrida contra o tempo para oficializar seu registro, o partido Aliança pelo Brasil iniciou, a partir da meia noite desta sexta-feira, 20, um mutirão para coleta de assinaturas.”As pessoas estão preenchendo os cadastros e vão encaminhar para nós com a assinatura certificada, com firma reconhecida em cartório”, afirma o secretário-geral da Aliança, Admar Gonzaga.

Para que possa concorrer nas eleições municipais de 2020, o partido precisa conseguir quase 500 mil assinaturas até abril do ano que vem. Nas redes sociais, o partido batizou a última quarta-feira como “Dia D” para as pessoas se desfiliarem de suas atuais legendas.”Nós queremos, em pouquíssimos dias, ter as 500 mil assinaturas”, afirmou ao Gonzaga ao BRP.