‘A corrupção vive um dos seus melhores momentos’, diz Randolfe

Na opinião do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a “corrupção vive um dos seus melhores momentos na história da República”. O comentário foi feito nesta segunda-feira, 29, pelo Twitter.

Segundo o líder da oposição no Senado, o combate à corrupção tem sido um dos temas mais negligenciados pela gestão do presidente Jair Bolsonaro. O senador citou ainda o ex-assessor Fabrício Queiroz, que além de ter trabalhado para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também era amigo próximo do presidente, e é investigado por suspeita de ser o operador de Flávio no esquema de “rachadinhas” em seu gabinete na Alerj.

“A corrupção vive um dos seus melhores momentos na história da República. Isso porque o combate à corrupção é uma das pautas mais atacadas e negligenciadas por Bolsonaro. Órgãos de controle, operações, interferências. Ele ataca aquilo que mais teme. Queiroz tá aí pra confirmar!”, escreveu Randolfe.