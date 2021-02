A culpa era do Congresso

O líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri (PR), lembrou que Jair Bolsonaro passou os dois últimos anos colocando na conta do Congresso os problemas que impediam o avanço do País. Agora, com o presidente em lua de mel com as novas cúpulas da Câmara e do Senado, Verri aguarda pelas próximas desculpas para justificar os problemas enfrentados.

“Até ontem, segundo Bolsonaro, o Congresso Nacional impedia o governo de avançar e fazer o país se desenvolver. Agora, com a eleição de dois para Câmara e Senado, aguardemos para saber qual a desculpa para o contínuo aprofundamento da miserabilidade do Brasil”, disse o deputado.