A decepção de Haddad: ‘Weintraub fica, Mandetta sai’

Fernando Haddad não escondeu sua decepção com a provável saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, por conta de suas diferenças com Jair Bolsonaro na visão sobre o combate ao coronavírus. Por outro lado, Haddad também deixa clara sua insatisfação por Abraham Weintraub ser mantido à frente do Ministério da Educação, pasta que comandou no governo petista.

”Weintraub fica, Mandetta sai. E seus direitos trabalhistas evaporam no acordão Bolsonaro-Maia”, critica Haddad, disparando também contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.