‘Economia pode ser problema maior’ que pandemia, diz secretário

O secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, afirmou nesta terça-feira, 7, que a economia pode se tornar um problema ainda maior que a pandemia do coronavírus. “O ciclo de 90 dias é tempo razoável para controle da pandemia. Nós resolvemos atuar nos dois eixos. Queremos garantir que as pessoas se alimentem durante essa travessia”, disse em coletiva sobre a disponibilização da renda básica emergencial.

Segundo Barreto, muitos do corpo técnico “têm dormido pouco”, trabalhando com medidas, pois entendem a necessidade dos cidadãos. Ele afirmou que o ministério publicará ainda hoje uma portaria para detalhar o processo de pagamento do auxílio pela Caixa Econômica Federal. “O dinheiro já está à disposição do Ministério da Cidadania para ser enviado à Caixa tão logo tenhamos o primeiro arquivo de elegíveis inequívocos”, completou.

Durante a coletiva o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, prometeu que o benefício começará a ser pago na quinta, 9, e que ao final da semana que vem grande parcela dos aptos a receber a verba já terão sido atendidos.