A empresários, Bolsonaro faz discurso com ênfase em temas ambientais

Equipe BR Político

Em discurso para empresários no Fórum de Investimentos Brasil 2019, realizado em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 10, o presidente deu bastante espaço a repetir afirmações sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Sobre o tema do momento, o derramamento de petróleo que atinge as praias do Nordeste, Bolsonaro voltou a associar o caso com uma ação criminosa. “Com toda certeza houve derramamento criminoso de petróleo na região costeira”, disse.

Logo depois, no entanto, o presidente mediu as palavras. “Tenho quase certeza. Não temos bola de cristal para descobrir rapidamente quem é o responsável pelo ato criminoso, mas tomamos as providências”, ponderou.

O presidente também voltou a bater na tecla de que a Amazônia pertence ao Brasil, e não ao mundo. “Amazônia é patrimônio do Brasil, não é pulmão do mundo. O que queremos para o Estado do Amazonas e para a floresta é explorar de forma sustentável”, afirmou. Ele disse ainda que o governo enfrenta pressão da mídia com o desconhecimento dos fatos sobre as questões ambientais. Bolsonaro elogiou a ação dos ministros do Meio Ambiente e da Defesa que “prontamente” se dispuseram para resolver a situação do “piche” que está espalhado no litoral nordestino.

Para fechar a tríade de temas ambientais, Bolsonaro voltou a reafirmar que pretende explorar economicamente a região amazônica e dividir as riquezas locais com interessados em participar dessa empreitada. “Há grandes espaços vazios e cobiçados, pois essas riquezas não existem em outras partes do mundo. Queremos repartir isso com vocês que acreditam no Brasil”, disse há pouco. Ele ainda reiterou o plano de legalizar o garimpo na região, o que atenderá também os índios, a quem classificou como “latifundiários pobres em terras ricas”.