A enquete de Frota e a apologia ao crime

Equipe BR Político

Depois de o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) realizar uma enquete em sua conta oficial do Twitter questionando se Adélio Bispo foi “incompetente” ou “distraído” no dia em que deu uma facada no então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) disse que o ex-companheiro de sigla será denunciado à PGR por “apologia ao crime”.

No dia da facada Adélio foi — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) November 16, 2019

“Anunciamos que levaremos denúncia contra Alexandre Frota à PGR, pedindo seu indiciamento por apologia ao crime. Uma coisa é fazer oposição política, outra coisa – completamente diferente – é psicopatia”, escreveu ela no Twitter.

Anunciamos que levaremos denúncia contra Alexandre Frota à PGR, pedindo seu indiciamento por apologia ao crime. Uma coisa é fazer oposição política, outra coisa – completamente diferente – é psicopatia. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) November 16, 2019

A enquete de Frota teve 14.511 votos. Para 76% dos votos, Adélio foi “incompetente”. Em maio deste ano, a Justiça Federal em Juiz de Fora (MG) considerou o autor da facada como inimputável. Desde o ano passado, Adélio está preso no presídio de segurança máxima em Campo Grande (MS).