À espera do governo, Davi cancela reunião sobre orçamento impositivo

Marcelo de Moraes

Congresso e governo seguem sem conseguir um entendimento sobre o veto presidencial à proposta que torna obrigatória a execução das emendas orçamentárias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou há pouco o cancelamento da reunião que estava marcada para esta manhã de terça-feira, 18, para tentar terminar com o impasse a respeito do assunto.

A reunião vem se arrastando há dias e Alcolumbre esperava que o encontro de hoje pudesse finalmente encaminhar um acordo. Mas, como ele próprio informou, “o Parlamento aguarda do Governo o envio de um PLN com os textos referentes aos dispositivos vetados do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020”, escreveu Alcolumbre no Twitter.