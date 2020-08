A esquerda e o foco errado

Um dos principais integrantes dos partidos de esquerda no Congresso, o deputado e ex-ministro Orlando Silva (PCdoB-SP) cobrou maior unidade na ação dessas legendas na tentativa de encontrar soluções para o Brasil. Para o deputado, setores da esquerda parecem estar mais preocupados em procurar culpados para os problemas atuais do que em tentar achar as soluções.

“Uma das coisas mais inacreditáveis dos tempos atuais é que parte da esquerda discute mais quem cavou o buraco do que a construção da escada para tirar o país dele”, disse.

“Não é muito difícil entender que, para brigar amanhã, é preciso primeiro sair vivo hoje. Bola ao centro, pessoal”, afirmou Orlando.