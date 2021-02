A favor de lockdown, cientistas alertam sobre 3ª onda em Manaus

Os cientistas que alertaram autoridades sobre a chegada de uma 2ª onda de covid-19 em Manaus em artigo publicado em agosto na Nature agora alertam para a possibilidade de uma terceira. O grupo, que deve publicar um novo artigo nas próximas semanas com as projeções para 2021, é formado por profissionais de diversas áreas como medicina, biologia e matemática, reporta o Estadão.

Como o estudo previu, o Estado teve um aumento de mais de 600% na média de mortes por covid-19 entre dezembro e janeiro. Na última semana de 2020, a média diária de óbitos pela doença foi de 19 pessoas no Amazonas. No dia 31 de janeiro, foram 139 mortes.

Para um dos cientistas do grupo, a segunda onda no Estado “é fruto da negligência de governador e prefeito da capital, de não terem decretado um lockdown severo por algumas semanas no ano passado”, diz Lucas Ferrante, biólogo e doutorando do programa de Biologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o primeiro autor do artigo na revista científica.