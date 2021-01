‘A Ford não merece respeito’, diz senador baiano

Na avaliação do senador baiano Otto Alencar (PSD) a Ford “não merece respeito”. A declaração do parlamentar foi feita nesta terça-feira, 12, após a montadora anunciar que vai parar de produzir do Brasil. A notícia impacta diretamente a Bahia, já que uma das três fábricas da montadora a serem fechadas fica no município de Camaçari, a cerca de 50 quilômetros de Salvador.

Em outubro, a fábrica baiana completaria 20 anos. “A #Ford na Bahia teve doação de terreno, isenções fiscais federais e estaduais, equalização das taxas de juros e empréstimos de longo prazo. A Ford pratica capitalismo selvagem. Não merece respeito”, escreveu o parlamentar no Twitter.