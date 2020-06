A grande noite da Ciência

Uma das constatações mais duras feitas pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, durante live promovida, no sábado, pelo IDP, foi a de que a Ciência e a informação estão sendo colocadas de lado no combate ao coronavírus no Brasil.

Mandetta chamou a atenção para o fato de o Ministério da Saúde ser comandado por um general (Eduardo Pazzuello), justamente pela sua capacidade, como militar, de cumprir missões.

“E se essa missão passa por sonegar informações, colocá-las em horário inacessível, ou rever, torturar os números para que eles confessem verdades que eles entendam que sejam as que melhor se encaixam para o momento? Talvez seja isso que a gente vá presenciar. Uma grande noite da ciência”, lamentou.