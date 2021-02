A ‘guerra’ pela ‘capital do pequi’

Um projeto do deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) mexeu com os brios dos goianos. O parlamentar quer que a cidade de Montes Claros (MG) seja nomeada como a “capital nacional” do pequi, fruta típica do cerrado e que é famosa por seu gosto e por seus espinhos internos. A iguaria é consumida especialmente na região de Goias e o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), avisou que não deixará barato essa tentativa.

“Não tem base essa história de um deputado mineiro querer transformar Montes Claros (MG) na capital do pequi. Pequi está no DNA goiano”, disse. O governador acionou o deputado José Nelto (Podemos-GO), que irá atender Caiado e apresentar um projeto em resposta ao do deputado mineiro. Ele deverá ser protocolado já na próxima segunda-feira.

“Já vamos fazer um acordo aqui: a gente deixa o “trem” e o pão de queijo pra vocês mineiros, e em troca ninguém mexe no nosso pequi. Combinado?”, completou o governador em suas redes sociais.