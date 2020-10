‘A lei não é o problema, é a decisão’, diz Maia sobre soltura de traficante

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender nesta terça, 13, o Congresso ao comentar sobre a soltura do traficante André do Rap, um dos chefes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). “A lei não é o problema, o problema é a decisão. Mas não quero entrar nela, é uma questão do judiciário”, afirmou Maia em entrevista à CNN, em relação à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, baseada em artigo previsto no pacote anticrime. Pela legislação, a prisão preventiva tem duração de 90 dias, cabendo à polícia e ao Ministério Público Federal sua renovação.