A metamorfose do mundo

Equipe BR Político

Em seu último artigo de 2019 no Estadão, Fernando Gabeira se propõe a analisar a metamorfose que ocorre no mundo e no Brasil. Segundo ele, a velocidade das mudanças que atingem não apenas as pessoas, mas as instituições, é o que dá a sensação de que o mundo está “meio maluco”.

Ele faz uma comparação entre a política econômica liberal do primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro e a de Margareth Thatcher. “Surge uma pergunta que pode ser feita de duas formas: até que ponto os erros de Bolsonaro vão emperrar o projeto econômico? Ou: até que ponto o avanço da política econômica consegue amortizar o desgaste de Bolsonaro, tornando tolerável um comportamento agressivo e desrespeitoso, ou mesmo a revelação conclusiva de um esquema de desvio de verbas públicas?”