A missão de Bolsonaro no Uruguai

Equipe BR Político

Neste domingo, 1, o presidente Jair Bolsonaro participará da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. O chefe do Executivo decolou de Brasília rumo a Montevidéu antes das 9h. Na capital uruguaia, a missão deve ir além de marcar presença no evento, Bolsonaro também tentará criar uma aliança regional com o novo presidente.

O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos tanto no âmbito bilateral quanto no Mercosul. No setor econômico, o Brasil é o segundo destino das exportações uruguaias e, de acordo com dados do Ministério da Economia, o Uruguai importa do Brasil a maioria dos produtos que consome. Em 2019, a corrente de comércio entre os países somou mais de US$ 3 bilhões, com superávit para o Brasil de US$ 1,2 bilhão.

A perspectiva é de que o novo presidente seja pragmático na relação com Bolsonaro: deve buscar aproximação comercial, mas se manter distante das pautas ideológicas. O posicionamento se justifica no cenário doméstico. Bolsonaro é mal visto pela população uruguaia e está mais à direita que Lacalle Pou, segundo Estadão.