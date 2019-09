A Opinião do Estadão: A crise da ordem liberal

Equipe BR Político

“A crença liberal é de que, com justa regulamentação, quanto mais livre o mercado, maior a distribuição de riqueza; quanto mais poder se dá às comunidades locais, mais se fortalece a ordem global; quanto mais imigração, mais se enriquece a cultura nacional; quanto mais liberdade de expressão, maior é a concórdia civil. Se valores como esses parecem inconciliáveis, como querem os antiliberais, é pela incapacidade dos liberais de justificar com palavras e concretizar com atos a sua missão: ampliar a liberdade individual distribuindo a responsabilidade social – o único caminho para unir a prosperidade e a justiça.””

Trecho de editorial do Estadão neste sábado (28).