A Opinião do Estadão: A deterioração das rodovias

Equipe BR Político

“A qualidade das rodovias brasileiras piorou ainda mais no último ano, como mostra a 23.ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias 2019, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). A situação é preocupante, porque o estado da malha rodoviária há muito é ruim e esse estudo indica que ela continua a se deteriorar. O que é particularmente grave, porque o modal rodoviário é de longe o mais importante da matriz de transporte brasileira, responsável por 61% da movimentação de mercadorias e 95% da de passageiros.”

Trecho de editorial do Estadão deste sábado, 16.