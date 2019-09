A Opinião do Estadão: A economia ainda morna

Equipe BR Político

“Ao apontar mais um recuo da economia em julho, o Banco Central (BC) reforçou a expectativa de mais um corte de juros na próxima semana – quase certamente de 6% para 5,50% ao ano, segundo a previsão dominante no mercado. O fim de ano poderá ser um pouco menos apertado para as famílias e menos difícil para o governo, se essa previsão for confirmada, embora o crescimento econômico deva continuar muito modesto. Neste momento, especula-se a respeito da saúde dos negócios no terceiro trimestre. Segundo o BC, o começo foi pouco promissor: seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) caiu 0,16% de junho para julho e ficou 1,31% acima do nível de um ano antes.

O recuo mensal do IBC-Br surpreendeu quem se havia animado com os últimos dados positivos de julho – aumento de 1% das vendas do varejo e de 0,8% da produção de serviços, segundo o IBGE. O número do BC parece refletir principalmente o mau desempenho da indústria, com queda de 0,3% em julho, também segundo o IBGE.”

