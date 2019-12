A Opinião do Estadão: A Lei, a internet e a notícia

Equipe BR Político

“Em artigo publicado no The New York Times, o pesquisador Matt Stoller analisa os efeitos que sobre o jornalismo e a democracia exercem as grandes empresas globais de tecnologia, especialmente Google e Facebook. ‘A receita de publicidade que costumava financiar o jornalismo de qualidade agora é capturada por grandes firmas intermediárias de tecnologia, e parte desse dinheiro é destinada a conteúdo desonesto, de baixa qualidade e fraudulento’ afirma.”

Diz trecho de editorial do Estadão nesta segunda-feira, 23.