A Opinião do Estadão: A realidade do desmatamento

“O desmatamento na Amazônia cresceu 29,5% entre 1.º de agosto de 2018 e 31 de julho passado. Trata-se da maior alta desde 2008. Os dados foram divulgados pelo governo, que aparentemente desistiu de brigar com os números a respeito da devastação. Essa talvez seja a única boa notícia nesse caso, pois o enfrentamento do problema depende em larga medida de ações do governo – e estas só poderão ser tomadas se as autoridades aceitarem a realidade demonstrada pelas informações técnicas e agirem de acordo com a urgência que elas revelam.”

Trecho de editorial do Estadão desta quarta-feira, 20.