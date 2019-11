A Opinião do Estadão: A recuperação da Santa Casa

Equipe BR Político

“A recuperação da Santa Casa de São Paulo da grave crise iniciada em 2014 é uma boa notícia para a capital, onde ela ocupa posição de destaque no sistema de saúde pública, especialmente no atendimento à população de baixa renda. O resultado obtido pela Santa Casa deve ser ressaltado também porque ele ocorre apesar das condições adversas contra as quais lutam todas as instituições do gênero espalhadas pelo País. A principal delas – fonte das agruras financeiras dos hospitais filantrópicos – é a tabela de procedimentos com base na qual o Sistema Único de Saúde (SUS) remunera os serviços que lhe prestam esses hospitais, que o governo mantém defasada há muitos anos.”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo, 17.