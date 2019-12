A Opinião do Estadão: A redução da papelada

Equipe BR Político

“A economia de R$ 345,4 milhões com a redução de funcionários e do consumo de papéis que a digitalização de quase 500 serviços prestados pelo governo proporcionará neste ano aos cofres públicos é importante para a política de contenção dos gastos do governo. Mas, para os cidadãos e para as empresas, o acesso a serviços públicos por meio de aplicativos de telefone celular ou pela internet tem uma relevância que não pode ser medida apenas em números. A análise e a aceitação de pedidos de aposentadoria em poucos dias, às vezes até horas, a obtenção de licença-maternidade ou a certificação de documentos por meio digital são passos importantes do avanço expressivo dos programas de governo no sentido de simplificar as relações do público com o aparelho estatal. Nos casos em que os serviços foram digitalizados, a burocracia – necessária, mas que tanto incomodou os cidadãos comuns e empreendedores em geral, e em certos casos ainda incomoda – está deixando de ser um tormento.”

Trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 9.