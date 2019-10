A Opinião do Estadão: A responsabilidade das redes

Equipe BR Político

“O gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, Ben Supple, admitiu recentemente que empresas infringiram os termos de uso do aplicativo de comunicação e fizeram disparos massivos de mensagens durante a eleição presidencial do ano passado no Brasil. ‘Houve empresas que mandaram mensagens em grandes quantidades e que violaram nossos termos de serviço para chegar a públicos maiores’, disse Supple em palestra sobre jornalismo na Colômbia.”

Trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 14.