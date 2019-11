A Opinião do Estadão: A surpresa do Enem deste ano

Equipe BR Político

“Criado em 1998 como mecanismo de avaliação das competências dos alunos concluintes do ensino médio e convertido anos mais tarde em processo seletivo para as universidades federais, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 foi um dos mais tranquilos de sua existência.

Nos locais de prova, não houve qualquer tumulto nem os estudantes atrasados fizeram gestos folclóricos para as câmaras de TV ao cruzar o portão. Ao contrário, eles próprios afirmaram na redes sociais que, desta vez, “o show foi fraco”. Demonstrando maturidade e consciência da importância da prova, que foi realizada em dois domingos, a maioria dos estudantes chegou cedo. Ao todo, participaram do Enem deste ano mais de 5 milhões de inscritos. O único incidente digno de nota, que as autoridades educacionais classificaram como insignificante, foi a divulgação pelo WhatsApp, depois das 16h30, no segundo domingo de provas, de fotos das questões de matemática e ciências da natureza.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta terça-feira, 12.