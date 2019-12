A Opinião do Estadão: Agronegócio e infraestrutura

Equipe BR Político

“Nas últimas décadas a agricultura brasileira tem mostrado um desempenho vigoroso. O setor desenvolveu um padrão moderno e intensivo em tecnologia, graças à sinergia entre boas políticas agrícolas, como a política de crédito rural, a disposição do produtor rural de buscar melhores resultados e pesquisas de ponta conduzidas por universidades, cooperativas e entidades como a Embrapa. Contudo, um fator limitador do desempenho do agronegócio foi a infraestrutura. O fato foi evidenciado por um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ( Ipea ), que buscou explorar a relação entre o Produto Interno Bruto (PIB) do setor agrícola, o crédito rural e o investimento em infraestrutura.

Entre 1999 e 2015, período de amostragem da pesquisa, a ascensão do PIB agropecuário foi contínua e alavancou a demanda por crédito e por investimentos públicos em infraestrutura. Ainda assim, o investimento público em infraestrutura se mostrou sazonal, decrescendo em dois momentos (de 1999 a 2003 e de 2011 a 2015). São sintomas de um déficit na infraestrutura que tem freado o desempenho do setor.”

Diz trecho de editorial do Estadão nesta sexta-feira, 20.