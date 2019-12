A Opinião do Estadão: Água na fervura

Equipe BR Político

“Em clima de retrospectiva de fim de ano, o New York Times e o Financial Times publicaram, coincidentemente no mesmo dia 5, matérias especiais sobre a Amazônia. Os títulos são sugestivos. A matéria nova-iorquina, repleta de imagens impactantes, abre com a chamada ‘A Amazônia está completamente sem lei: a floresta tropical após o primeiro ano de Bolsonaro’. O caderno de quatro páginas londrino anuncia: “Espectro de devastações dispara batalha feroz pelo futuro da Amazônia”, e especifica: ‘Chefões do crime visam ao lucro rápido com a busca por desenvolvimento e votos do presidente’.”

Trecho de editorial do Estadão deste sábado, 28.