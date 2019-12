A Opinião do Estadão: Alta pausada do comércio varejista

Equipe BR Político

“Os indicadores de outubro do comércio varejista cresceram pelo sexto mês consecutivo e foram bem recebidos pelos analistas. É importante registrar o crescimento, nas comparações de longo prazo, do comércio de bens de primeira necessidade, como alimentação, mostrando que os benefícios da retomada chegam às famílias de menor renda, as que mais consomem itens básicos.

Entre setembro e outubro, com ajuste sazonal, as vendas no chamado varejo restrito cresceram 0,1%, porcentual que sobe para 0,8% no varejo ampliado, que inclui autos e material de construção.”

Diz trecho de editorial do Estadão neste sábado, 14.