A Opinião do Estadão: As duas faces da inflação baixa

“Com pouco dinheiro e muita incerteza, as famílias têm motivos especiais para festejar a inflação baixa – e razões ainda mais fortes para lamentar uma de suas causas principais, o alto desemprego numa economia estagnada. Com a deflação de 0,04% em setembro, os preços pagos pela maioria dos brasileiros acumularam alta de 2,49% no ano e de 2,89% em 12 meses, bem longe da meta anual de 4,25%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ( Acesse aqui ). O bom comportamento do principal indicador oficial de inflação, até surpreendente para alguns analistas, resulta de causas desejáveis e indesejáveis. O primeiro grupo inclui fatores como a boa oferta de alimentos e a estabilidade do preço da energia elétrica, depois de uma longa fase de alta. No segundo grupo estão as condições ainda muito ruins do mercado de emprego, a insegurança dos consumidores e a consequente fraqueza dos negócios.

Com as famílias controlando rigidamente suas despesas, a inflação foi puxada, durante a maior parte do ano, pelos preços monitorados, como as tarifas de energia elétrica, de transporte público e de serviços de água e saneamento.”

Diz trecho de editorial do Estadão deste sábado, 12.