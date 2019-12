A Opinião do Estadão: Bolsonaro e o fundo eleitoral

Equipe BR Político

“Pode-se dizer muitas coisas sobre o presidente Jair Bolsonaro, menos que ele seja um político ingênuo. Ninguém sai de uma carreira de 28 anos como deputado do baixo clero para a Presidência da República sem ter-se inteirado dos processos políticos e das vicissitudes da vida legislativa. É sob esta ótica que deve ser analisada a recente atitude de Jair Bolsonaro em relação ao aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado fundo eleitoral, fixado para as eleições municipais do ano que vem.”

Diz trecho de editorial do Estadão neste domingo, 22.