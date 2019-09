A Opinião do Estadão: Defesa da lei e da democracia

Equipe BR Político

Na última sessão de Raquel Dodge como procuradora-geral da República no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), vários discursos lembraram a elevada missão do Ministério Público. Como a Constituição estabelece no art. 127, compete-lhe ‘a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’. Longe de ser uma questão protocolar, é de grande importância reafirmar, especialmente nestes tempos confusos, a missão institucional do Ministério Público, que deve submissão apenas à lei.

Diz trecho de editorial do Estadão deste domingo, 15.