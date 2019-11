A Opinião do Estadão: Dinossauros em Havana

Equipe BR Político

“Um desavisado que desembarcasse em Havana por esses dias poderia pensar que os dinossauros não foram extintos. Pela capital cubana desfilaram representantes de partidos políticos de esquerda – entre os quais, claro, o PT – e movimentos “populares” de 86 países. Esses seres exóticos, todos muito bem alimentados, participavam de um convescote intitulado – preparem o fôlego – Encontro Anti-imperialista de Solidariedade, pela Democracia e contra o Neoliberalismo.

Essa esquerda caquética julga ainda viver no tempo em que, sob o patrocínio da União Soviética, tinha alguma capacidade de mobilização com suas palavras de ordem contra o capitalismo. Hoje – quando até a China comunista prefere o investimento privado e por isso prospera, ao passo que as socialistas Cuba e Venezuela maltratam seus cidadãos, privando-os do básico –, cobrar mobilização em defesa de regimes estatistas e ditatoriais a pretexto de enfrentar o “imperialismo ianque” seria apenas cômico, se não condenasse povos inteiros à pobreza crônica.”

Diz trecho de editorial do Estadão nesta quinta-feira, 7.