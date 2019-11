A Opinião do Estadão: Dismorfia diplomática

Equipe BR Político

“No que concerne às relações exteriores, o Brasil é acometido de uma espécie de ‘dismorfia reversa’ aos olhos do presidente Jair Bolsonaro. A dismorfia é um transtorno que leva a pessoa a ver no espelho uma feiura imaginária, defeitos que ninguém além dela mesma vê. O que o presidente Bolsonaro vê como ‘autodeterminação’, ‘altivez’ e ‘ato de soberania’ de um gigante diplomático adormecido até sua posse, não passa da pequenez da submissão aos interesses dos Estados Unidos. Ou melhor, do presidente Donald Trump”, diz trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 11.