A Opinião do Estadão: Do plantio ao risco diplomático

Equipe BR Político

“Mais uma colheita recorde, estimada em 245,81 milhões de toneladas de grãos, está sendo preparada, segundo a primeira sondagem de plantio da safra 2019/20. Se confirmada, a produção será 1,6% maior que a da temporada anterior, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ( Acesse aqui ). O aumento decorrerá principalmente da cultura da soja, com volume previsto de 120,39 milhões de toneladas, 4,7% superior ao da safra 2018/19. Esse é o principal produto de exportação do agronegócio brasileiro, um item fundamental para o sucesso do comércio exterior.

O volume exportado de soja em grãos deverá passar de 70 milhõesde toneladas para 72 milhões de toneladas, de acordo com as contas da Conab. Também se espera expansão das vendas externas de dois derivados, o farelo e o óleo. Mas há sinais de perigo no mercado internacional.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta sexta-feira, 11.