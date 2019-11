A Opinião do Estadão: Dólar em alta, mais um alerta

Equipe BR Político

“Com a alta do dólar, um alarme tem soado repetidamente no mercado cambial, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, reage como se nada inquietante pudesse estar ocorrendo, mesmo com a quebra de recordes. A moeda americana chegou a R$ 4,213 na segunda-feira, mas o ministro negou qualquer preocupação. Era até um bom sinal, segundo ele – um efeito de uma política fiscal mais forte combinada com juros menores. O brasileiro, disse o ministro, deveria acostumar-se a dólar mais alto e juro mais baixo. O mercado reagiu estabelecendo novo recorde na terça-feira, com a cotação de R$ 4,269, e ao mesmo tempo derrubando as ações na bolsa de valores. Contrariando a opinião do ministro, dirigentes do Banco Central (BC) entraram no mercado vendendo a moeda americana à vista, a R$ 4,232, num leilão fora da série oficialmente programada.”

Trecho de editorial do Estadão desta quarta-feira, 27.