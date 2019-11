A Opinião do Estadão: Estado e governo

Equipe BR Político

“O governo do Uruguai convocou o embaixador brasileiro em Montevidéu, Antônio Simões, para dar explicações sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da eleição no país vizinho. O candidato governista Daniel Martínez, da Frente Ampla, e Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, disputarão o segundo turno da eleição presidencial no dia 24 deste mês. O presidente brasileiro declarou apoio ao oposicionista Lacalle Pou.

A convocação de um embaixador pelo governo do país onde serve é uma prática relativamente comum na diplomacia. O que particulariza este caso envolvendo Uruguai e Brasil é o fato de se tratar da primeira resposta oficial de uma nação estrangeira a uma prática recorrente de Jair Bolsonaro, qual seja, a de se imiscuir em assuntos que não lhe dizem respeito”. Trecho de editorial do Estadão, desta segunda, 4.