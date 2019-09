A Opinião do Estadão: Estrangeiros perigosos

Equipe BR Político

“A fim de regulamentar as deportações sumárias, bem como as repatriações ou limitações ao ingresso ou estadia de estrangeiros que ofereçam riscos à ordem pública, o Ministro da Justiça, Sergio Moro, baixou a Portaria 666, definindo as situações às quais estas medidas excepcionais se aplicam. A medida suscitou celeuma, porque foi interpretada por alguns como um ato oportunista de intimidação ao jornalista norte-americano radicado no Brasil Glenn Greenwald, que vem publicando conversas entre Moro e a força-tarefa da Lava Jato alegadamente subtraídas de seus aparelhos celulares.”

Trecho de editorial do Estadão deste sábado, 17.