A Opinião do Estadão: Falta de mão de obra qualificada

“Mesmo com crescimento modesto da economia, de cerca de 1% ao ano, o Brasil já enfrenta o problema da falta de mão de obra adequadamente qualificada para ocupar os postos que os diversos segmentos produtivos oferecem. Estudos recentes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostraram que o Brasil precisa qualificar 10,5 milhões de trabalhadores para o setor industrial nos próximos quatro anos. Pesquisa da empresa de recursos humanos Korn Ferry, por sua vez, mostra que já em 2020 faltará 1,8 milhão de trabalhadores preparados para preencher vagas destinadas a funções mais especializadas. A despeito da existência de 12,4 milhões de desempregados e de 38,8 milhões de trabalhadores na informalidade, já se fala em “apagão” de mão de obra qualificada, como mostrou reportagem do Estado.”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo, 1.