A Opinião do Estadão: Fed, juros e o jogo de Trump

Equipe BR Político

“Será boa para o Brasil uma nova queda de juros nos Estados Unidos, uma evolução dada quase como certa nos mercados financeiros depois do discurso do presidente do banco central americano, Jerome Powell, ontem. Com mais dinheiro acessível no mercado internacional, ficará mais fácil financiar as contas públicas, juntar reservas cambiais e atravessar com menor turbulência as próximas etapas do ajuste brasileiro.

A expectativa de novo corte dos juros foi reforçada quando o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) se referiu a “riscos significativos” associados ao comércio internacional e à economia global, já em desaceleração. O presidente Donald Trump, no entanto, cobra mais do Fed e ainda perguntou, também ontem, se o maior inimigo do país seria o presidente chinês, Xi Jinping, ou Jerome Powell.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta sábado, 24.