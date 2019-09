A Opinião do Estadão: Federação e autonomia

Equipe BR Político

“A reforma tributária atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados trouxe de volta a questão sobre o pacto federativo. Em artigo publicado no Estado de S. Paulo (Tributação em números, 12/9/2019), o senador José Serra (PSDB-SP) lembrou que, ‘do ponto de vista tributário, o Brasil é o país federativo mais descentralizado do mundo. (…) De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Estados e municípios brasileiros se apropriam de 56,4% da arrecadação interna de impostos. Em média, essa participação é de 30,9% nos países federados situados em nossa faixa de renda e de 49,5% entre os mais ricos’.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 16.