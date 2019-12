A Opinião do Estadão: Freio de arrumação

Equipe BR Político

“O desassombro com que figuras proeminentes do governo e de sua base de apoio no Congresso se põem a tecer loas ao autoritarismo, a relativizar as liberdades democráticas e a tratar adversários políticos como inimigos a serem eliminados do debate público pode dar a impressão de que o País está diante de um novo estado de “normalidade” em que tais absurdos, se não aceitos, passaram a ser tolerados, pois assim a sociedade decidiu nas urnas em 2018.

Para que essa percepção permaneça trancada no baú de devaneios dos liberticidas – de onde jamais deve sair –, é fundamental que as instituições democráticas do País se insurjam contra palavras e atos de ataque à liberdade, à democracia e à honra feitos por autoridades que deveriam ser as primeiras pessoas a cerrar fileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, se não por convicção moral, por mandamento constitucional.”

Diz trecho de editorial do Estadão nesta sexta-feira, 13.