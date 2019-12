A Opinião do Estadão: Ideias perniciosas

Equipe BR Político

“Coragem é atributo inerente à profissão de jornalista. Seguramente, um dos mais importantes deste nobre ofício, ao menos para os que abraçam com paixão, ética e responsabilidade a missão de levar ao conhecimento de seus concidadãos informações que interesses de toda sorte prefeririam manter ao abrigo da luz.

A esta altura, já está mais do que claro que a coragem que distingue jornalistas profissionais de bajuladores do poder é qualidade mal vista pelo presidente da República. Jair Bolsonaro não é o primeiro mandatário a demonstrar desconforto com a audácia da imprensa em reportar fatos de interesse público, ainda que inconvenientes para os poderosos de turno. Não há de ser o último, tampouco. A relação entre o jornalismo profissional e o poder é crispada desde sua origem e assim será, pois o jornalismo que melhor serve à sociedade é o que traz contrapontos”, diz trecho de editorial do Estadão desta quinta-feira, 26.