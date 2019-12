A Opinião do Estadão: Integrar agropecuária e floresta

Equipe BR Político

“Nas últimas décadas o agronegócio brasileiro tem se expandido vigorosamente. Em 1970, a produção de arroz, feijão, milho e soja foi de 27 milhões de toneladas. Em 2012, foram 160 milhões – um crescimento de 583%. No mesmo período, contudo, propagava-se por todo o mundo a consciência ambiental, e hoje não poucas pessoas creem que a produção agropecuária é antagônica à preservação do meio ambiente. O Brasil, dono da maior reserva florestal do planeta e um dos maiores produtores agropecuários do mundo, está em condições de mostrar que esses interesses não só não são conflitantes, como podem cooperar para, a um só tempo, gerar riquezas socioeconômicas e conservar riquezas naturais. Para tanto, um mecanismo importante pode ser o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).”

Diz trecho de editorial do Estadão neste sábado, 21.