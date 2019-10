A Opinião do Estadão: Juro menor não afastou aplicador em caderneta

Equipe BR Político

“Setembro foi, até agora, o melhor mês do ano para a captação de recursos das cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com ingressos líquidos de R$ 8,7 bilhões. No biênio 2018/2019, o número só foi inferior ao das entradas líquidas de dezembro do ano passado (R$ 12,2 bilhões), lembrando-se que os finais de ano são atípicos, pois a maioria dos depositantes aplica parte do décimo terceiro salário e de gratificações de fim de ano.

A melhora das cadernetas em setembro se concentrou no SBPE, que emprega os recursos no financiamento à moradia. Resultados menos expressivos apareceram na poupança rural, operada principalmente pelo Banco do Brasil, com ingressos líquidos de R$ 633 milhões.”

Diz trecho de editorial do Estadão deste sábado, 12.

JURO MENOR NÃO AFASTOU APLICADOR EM CADERNETA