A Opinião do Estadão: Medida temerária

Equipe BR Político

“O Estado apurou que o governo estuda a possibilidade de liberar a exportação de troncos de árvores nativas da Amazônia, por sugestão de empresários do setor. O quão temerária e inoportuna seria a medida, não só do ponto de vista ambiental, mas econômico, fica evidenciado pelos dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) – agora reconhecidos pelo próprio governo – que apontam em 2019 crescimento de 84% na devastação de florestas protegidas e também que nos últimos três meses a extração de madeira foi 35% maior do que nos 12 meses anteriores.”

Trecho de editorial do Estadão desta sexta-feira, 29.