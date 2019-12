A Opinião do Estadão: Meia-entrada para quem?

Equipe BR Político

“A Lei 12.933/2013, a chamada Lei da Meia-Entrada, é injusta. Já em seu primeiro artigo, divide os brasileiros em duas classes: os que têm ‘assegurado o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral’ e os que devem bancar a benesse, o tal ‘público em geral'”.

Trecho de editorial do Estadão desta quinta-feira, 26.