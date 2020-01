A Opinião do Estadão: Menos nascimentos no Estado

Equipe BR Político

“O número de nascidos vivos registrados no Estado de São Paulo vem caindo há anos. Em 2018, ocorreram 605.630 nascimentos de mães residentes no Estado, quase 166 mil menos do que em 1982, quando se registrou o maior número de nascimentos (771.804), de acordo com a mais recente estatística divulgada pela Fundação Seade na série SP Demográfico. A queda em pouco menos de quatro décadas é de 21,5% e reflete outra mudança notável no padrão da demografia do Estado, que é a queda da taxa de fecundidade total. Esse indicador, que representa o número médio de filhos nascidos vivos por mulher ao final de seu período reprodutivo (de 15 a 49 anos), passou de 2,08 filhos por mulher em 2000 para 1,70 no ano passado.”

Trecho de editorial do Estadão desta quinta-feira, 2.